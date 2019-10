Como, in centro il negozio solidale di “Cometa”

Cometa ha inaugurato questa mattina a Como il primo negozio “for&from” al di fuori della Spagna. L’obiettivo principale del programma è creare posti di lavoro per persone con disabilità in un ambiente favorevole che ne faciliti l’integrazione sociale e promuovere il loro percorso verso l’assunzione in negozi tradizionali.

Il progetto conta già su 15 negozi che generano 209 posti di lavoro per persone con disabilità, dodici delle quali a Como.

Questo nuovo negozio situato a pochi metri dal Duomo è gestito dall’organizzazione senza scopo di lucro Cometa, che si occupa di accogliere, educare e formare bambini e ragazzi, aiutando in questo modo anche le loro famiglie. In vendita calzature e accessori di note marche delle stagioni precedenti a prezzi ridotti.

