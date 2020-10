Si avvicinava con fare sospetto alle auto in sosta, passandole in rassegna una dopo l’altra probabilmente per verificare se qualche proprietario distratto le avesse lasciate aperte e approfittarne per cercare oggetti di valore. Il comportamento di un giovane immigrato ieri sera non è passato inosservato e almeno due testimoni hanno contattato il 112 e dato l’allarme.

I carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti per verificare la situazione. Il giovane era stato segnalato tra le vie Sinigaglia e Vittorio Veneto. I militari dlel’Arma hanno accertato che effettivamente il ragazzo stava provando ad aprire le auto e lo hanno fermato per un controllo. Il ragazzo, 19 anni originario del Gambia e irregolare in Italia, dove sembra sia arrivato da poco tempo, non aveva con sé nulla che potesse essere considerato oggetto di furto.

E’ stato denunciato per tentato furto e per la violazione delle norme sull’immigrazione.