Dai sottopassagi all’interramento, le proposte dei cittadini

Ieri sera l’ultimo intoppo, in ordine di tempo, con lunghe code che hanno raggiunto via Milano. Ma i disagi sono quotidiani. Il dibattito sui passaggi a livello cittadini è più aperto e più caldo che mai e la campagna di Etv Como Sbarrata fa il pieno di messaggi. I cittadini esprimono giudizi e rilanciano soluzioni.

“Sono per la chiusura della stazione a lago” scrive Marco via whatsapp che torna sulla ben nota ipotesi di interramento escludendola però “per mancanza di risorse”. E sempre su questa ipotesi interviene un altro telespettatore che non si firma ma che afferma “non è praticabile fino a Como Lago. Sarebbe pensabile interrare la ferrovia da Borghi fino all’altezza del municipio, ma i passaggi a livello del comune e di piazza del Popolo resterebbero”. E poi altri messaggi via mail. Ci sono quelli più tecnici come quello di Fernando De Simone, architetto specializzato in trasporti, che torna a suggerire la monorotaia che già in passato ha proposto al comune. Poi c’è Omar che si rivolge alla città: “Como deve iniziare a pensare al suo futuro guardando al suo passato” dice precisando: “La stazione a lago a mio parere deve essere mantenuta, l’interramento dell’ultima parte della linea e il mantenimento della storica stazione è – conclude – la strada da perseguire”.

Infine Michele lancia una idea, forse provocatoria. “Costruire sottopassi per le auto con il contributo economico dei cittadini ovviamente proporzionati alle proprie disponibilità”.

Insomma le proposte non mancano, ricordiamo che è sempre possibile inviare anche foto e video che siano in grado di testimoniare le lunghe attese. I canali sono attivi: la mail comosbarrata@espansionetv.it o la linea whatsapp che risponde al 3357084396.