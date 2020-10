Parcheggio di via Regina a Como, al centro delle critiche del Pd. L’area di sosta è stata realizzata sull’area che un tempo ospitava il centro migranti.

“Ad oggi, questo luogo è una giungla vera e propria, tra arbusti e rami, e macchine che devono trovare posto tra la vegetazione. Uno scandalo” dichiara il consigliere comunale Dem, Patrizia Lissi.

“Ho perso il conto delle volte in cui ho evidenziato come la struttura di via Regina potesse essere utile a mettere un argine all’emergenza della grave marginalità a Como – ha aggiunto – Si è fatta la scelta politica di trasformarlo in un parcheggio per auto invece che in un rifugio per persone. L’ironico paradosso? Non c’è più la struttura che in questo momento sarebbe provvidenziale per ospitare i senzatetto con l’arrivo dell’inverno ma non c’è nemmeno uno spazio funzionale per risolvere un altro problema (ben diverso seppur cronico) della città: i posti auto”

“Ecco il risultato – conclude Lissi – di una delle gloriose crociate dell’amministrazione Landriscina. Volevano risolvere due problemi in un colpo solo ma ora a Como si dorme per strada e non si trova nemmeno posto per la macchina”: