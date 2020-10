Nessuna quarantena per i frontalieri. Al momento, le disposizione dettate dal Governo di Berna, prevedono per i lavoratori italiani in Ticino, la possibilità di circolare liberamente.

Sul sito dell’Amministrazione Federale vengono di continuo aggiornati i Paesi considerati “a rischio”, quelli cioè che superano il valore limite di 60 contagiati per 100 mila abitanti. Chi rientra in territorio elvetico da queste zone è obbligato a restare in quarantena per 14 giorni.

Tuttavia, si legge sul sito che “attualmente i frontalieri sono esentati da questa imposizione”. Questo perché ” il Consiglio Federale tiene conto dell’intenso scambio economico, sociale e culturale esistente tra le regioni di confine”. Peraltro, soltanto quattro regioni italiane restano incluse nella “black list” del Governo svizzero: Veneto, Liguria, Campania e Sardegna.