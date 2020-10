I tamponi comaschi in parte sono processati sul territorio, altri vengono inviati a Pavia altri ancora vanno a Napoli.

Per fare chiarezza oggi l’Asst Lariana ha diffuso una serie di informazioni relative alla gestione e organizzazione dei test.

Tamponi scolastici: da ieri vengono processati dalla società di Napoli che si è aggiudicata la gara indetta da Regione Lombardia. Tale scelta è legata al fatto che Asst Sette Laghi, che processava una quota parte dei tamponi effettuati da Asst Lariana, non era più in grado di far fronte a tale richiesta.

I tamponi vengono ritirati dalla società tutti i giorni alle ore 15 e l’esito è trasmesso entro le ore 15 del giorno successivo. Oggi quindi sono arrivati i risultati di quelli effettuati ieri. Per quanto riguarda, invece, quelli effettuati nei giorni scorsi, Asst Sette Laghi sta ultimando la loro processazione.

Tamponi prescritti dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta e quelli prescritti per i dipendenti dell’Asst lariana: in questo momento vengono processati in parte a Pavia dall’Istituto Zooprofilattico e in parte attraverso la terza macchina di cui si è dotata Asst Lariana.

I test del Pronto Soccorso dei tre ospedali (Sant’Anna, Cantù, Menaggio) così come quelli eseguiti alle donne in gravidanza: vengono analizzati internamente dal laboratorio dell’ospedale Sant’Anna.

Ad oggi Asst Lariana è dotata di due macchine che processano fino a 100 tamponi al giorno e sono in funzione 24 ore su 24. Una terza nuova macchina è entrata in funzione da una settimana e a regime, dai prossimi giorni, consentirà di processarne altri 200 al giorno. Questa macchina verrà quindi utilizzata per i tamponi richiesti dai medici di base e dai pediatri e per i tamponi dei pre-ricoveri. Una quarta macchina, infine, sarà consegnata la prossima settimana e a regime, dai primi di novembre, consentirà altri 200 tamponi al giorno.

Ricordiamo anche che l’Asst Lariana ha organizzato tre Punti Tampone (a Como in via Napoleona, a Cantù e a Menaggio) con modalità drive-through per cui è necessario recarsi in auto, dove vengono eseguiti, per conto di Ats Insubria i tamponi richiesti dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta (tamponi su prenotazione con indicazione, previa telefonata, del giorno, dell’ora e del luogo dove l’utente deve presentarsi).

Nei tre Punti Tampone vengono eseguiti anche i tamponi per l’attività di testing in ambito scolastico e servizi educativi dell’infanzia. In questo caso l’accesso è diretto e senza prenotazione (in via Napoleona dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13; a Cantù e a Menaggio dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) ma oltre al rispetto degli orari è necessario presentarsi avendo compilato l’autodichiarazione predisposta da Regione Lombardia (e scaricabile dal sito di Ats Insubria) e il form on-line di Ats Insubria relativo al tampone-scuola.

Da più parti, in primis dagli ospedali viene ribadita la necessità di rispettare le regole: dalle mascherine all’igienizzazione delle mani. Semplici gesti che però sono fondamentali.