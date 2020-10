Ricoveri in aumento e ulteriore riorganizzazione.

L’Asst Lariana è in continua evoluzione in base alle quotidiane necessità legate alla pandemia.

All’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia vengono aperti altri posti letto tra la Degenza Medica 3 (che arriva a un totale di 54) e la Week/Day Surgery (che ora ne conta 32); mentre a Cantù nell’area della Week/Day Surgery viene attivato un reparto dove ricoverare i pazienti positivi le cui condizioni però non richiedono cure intensive. Questi gli ultimi provvedimenti che seguono, in ordine di tempo, la chiusura della Psichiatria a San Fermo (con spostamento dei tre ricoverati a Cantù e Menaggio), questo trasferimento ha consentito di poter spostare il personale infermieristico nelle degenze dedicate ai pazienti Covid e aumentarne la capienza.

Nei prossimi giorni verrà definita anche la riorganizzazione dell’offerta ambulatoriale (ciò che si può mantenere e ciò che si deve ridurre) e dell’attività chirurgica in base alle disposizioni regionali e alle ulteriori necessità di liberare risorse.



Quindi il bilancio, a stamattina l’aggiornamento dei ricoverati dell’Asst Lariana, parlava complessivamente di 171 persone (ieri mattina erano 139), 11 dei quali in Terapia Intensiva (10 a San Fermo e 1 a Cantù), 16 persone si trovano a Mariano Comense nella Degenza di transizione.