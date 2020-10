Dopo il consueto calo di tamponi e nuovi casi registrati il lunedì, oggi i contagi tornano a salire in Lombardia. Sono 5.035 i nuovi positivi, a fronte di 29.960 test processati, per un rapporto che resta stabile rispetto a ieri, pari al 16,8%. Aumenta, purtroppo, il numero di decessi, oggi 58.

A Como si registrano 215 contagi in più.

Degli oltre 5mila casi riscontrati in Lombardia, 260 risultano debolmente positivi e 26 sono emersi a seguito di test sierologico. I guariti e dimessi sono 418 in più. Sale il numero dei ricoverati in terapia intensiva negli ospedali lombardi, complessivamente 271, 29 in più in un giorno, mentre negli altri reparti si trovano 256 pazienti Covid in più, per un totale di 2.715.

I nuovi decessi registrati oggi portano a 17.310 i lombardi che hanno perso la vita a causa del virus dall’inizio della pandemia.

Esplosione di casi in provincia di Monza e Brianza, che nelle ultime 24 ore ha accertato 1.362 nuovi contagi. La provincia che registra il numero più alto di positivi, 1.940, resta sempre Milano: 768 sono in città. Seguono Varese con 263 casi in più e Como con 215. Lecco registra 198 nuovi contagi, Pavia 188, Brescia 170, Lodi 130, Cremona 128, Sondrio 107 e Mantova 105. Sotto quota 100 soltanto la provincia di Bergamo, la più colpita durante la prima ondata, che oggi conta 93 nuovi casi.