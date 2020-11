Il bollettino quotidiano del contagio, in Lombardia, oggi contiene alcuni dati lievemente incoraggianti, altri ancora preoccupanti.

Partendo dalle buone notizie, si nota subito un netto calo del rapporto tra tamponi e positivi: ieri era superiore al 23%, oggi è sceso al 15,5%.

Sono stati infatti processati quasi 53mila tamponi: 8.180 sono risultati positivi.

Sempre nelle ultime 24 ore, sono guarite (o sono state dimesse) 1.616 persone.

Le note incoraggianti finiscono qui. Perché in un giorno sono morte altre 152 persone e quasi trecento hanno avuto bisogno delle cure ospedaliere: 225 nei reparti ordinari e 56 nelle terapie intensive, dove ad oggi – in Lombardia – vengono assistiti 764 pazienti Covid.

Guardando i risultati per provincia, si conferma l’allarme nel triangolo Varese-Como-Monza, i tre territori che probabilmente hanno più contatti con Milano, epicentro regionale della pandemia.

Varese conta oggi 943 nuovi contagi, Como 958 e Monza 854. Livelli alti e simili. A Milano oggi sono stti scoperti altri 3.148 positivi, 1.149 dei quali in città.