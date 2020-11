Premio Rosa Camuna. Si tratta di un riconoscimento istituito per valorizzare l’impegno, l’operosità, la creatività e l’ingegno di coloro che si sono particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia. Quest’anno, tra i 5 soggetti premiati, anche l’Associazione “Il Mantello” di Mariano Comense. L’organizzazione comasca dal 1994 diffonde la cultura delle cure palliative in favore dei malati terminali, collaborando con l’ASST Lariana e l’ATS Insubria nel fornire aiuto e supporto alle rispettive famiglie prestando assistenza in hospice, day hospice e assistenza domiciliare. La candidatura è stata promossa dal Sindaco di Novedrate Serafino Grassi unitamente ad altri Sindaci del territorio.

La premiazione si terrà martedì 17 novembre a Palazzo Pirelli nell’Aula del Consiglio regionale prima dell’inizio della seduta consiliare: la cerimonia, presieduta dal Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e dal Presidente della Giunta Attilio Fontana, si svolgerà da remoto a causa le restrizioni imposte dalla diffusione del virus e sarà trasmessa in diretta streaming, senza la presenza dei premiati.

«La Lombardia celebra la festa del suo popolo, dei suoi cittadini e dei suoi Comuni – commenta il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi – e anche se quest’anno lo fa a distanza e in modalità diverse a causa delle normative anti-contagio, non è comunque da meno il significato importante di questa celebrazione. Nel simbolo della Rosa Camuna ritroviamo infatti le radici più vere e profonde della comunità lombarda, che si identifica intorno ai valori del saper fare, dell’agire e della solidarietà: questi sono da sempre i caratteri distintivi dei nostri cittadini e ancora di più lo stanno dimostrando nel corso di questo periodo difficile. La Lombardia può e deve continuare a guardare al futuro con fiducia e ottimismo, con la consapevolezza che il nostro tessuto sociale è sano e vitale, come ci testimoniano anche i premiati di quest’anno».