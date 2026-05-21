Esce dal negozio senza pagare, 26enne denunciato per furto aggravato

26enne, marocchino di origini ma cittadino italiano e residente a Como, denunciato dalla polizia, ieri mattina, per furto aggravato. La sala operativa della questura, intorno alle 12, ha diramato alle volanti la descrizione di un uomo segnalato dal personale di un negozio di viale Giulio Cesare per un furto. Gli agenti si sono subito diretti in zona, rintracciando il 26enne nelle vicinanze. La responsabile del negozio ha riferito ai poliziotti di averlo riconosciuto per precedenti episodi, lo ha quindi monitorato notando che, mentre si stava incamminando all’uscita, aveva tra le mani un cappello che aveva nascosto sotto la giacca senza pagare. L’uomo è risultato già noto alle forze dell’ordine.