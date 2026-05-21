Lutto nel calcio: è morto Alfredo Magni, storico stopper del Como e del Monza

Mondo del calcio in lutto per la scomparsa, a 86 anni, dell’ex calciatore e allenatore Alfredo Magni. Di ruolo stopper, nella sua carriera da giocatore ha militato in sole due squadre, Monza e Como. Con i lariani è sceso in campo tra il 1967 e il 1973 in serie B e C. Una sola rete, nella sua carriera, proprio con il Como, nella gara vinta contro il Livorno il 13 febbraio del 1973. La sua carriera da allenatore è iniziata nel 1974 con la Morbegnese ed è terminata nel 2011 con il Lecco. In mezzo le esperienze con il Monza (sfiorando una storica promozione in A), Brescia, Bologna, Lanerossi Vicenza, Arezzo, Varese, Atalanta (da vice), Montevarchi, Spal, Genoa e Venezia.