La polizia ferma l’auto per un controllo in via Paoli, a bordo hashish, soldi e coltello. Tre denunciati

La polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, ha denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, tre tunisini di 28, 26 e 23 anni. Quest’ultimo è stato inoltre denunciato per porto abusivo d’armi. Attorno alle 18.00, le volanti passando in Via Paoli, hanno controllato un’auto con a bordo i tre giovani. Gli agenti, sentendo un forte odore di hashish provenire dall’auto, hanno anche notato che i tre si mostravano insofferenti e nervosi al controllo. Un’ispezione più approfondita ha permesso di trovare nella disponibilità del 23enne, che era alla guida, un coltello e un pacchetto di sigarette con all’interno circa 13 grammi di hashish, oltre a un rotolo di pellicola, un bilancino e circa 300 euro in contanti suddivisi in banconote di diverso taglio, probabile incasso dello spaccio. Il 28enne è stato trovato con 7 stecche di hashish (7 grammi) che aveva cercato di nascondere all’interno della macchina della polizia, mentre il 26enne è stato trovato con altri 3 grammi della stessa sostanza.