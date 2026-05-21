Guardia di Finanza, visita del comandante regionale al reparto aeronavale di Como

Il Generale di Divisione Paolo Compagnone, Comandante Regionale della Lombardia della Guardia di finanza, in visita al Reparto Operativo Aeronavale di Como e alla Sezione Operativa Navale Lago di Lugano. Ha incontrato gli Ufficiali e i Comandanti di Reparto, una rappresentanza del personale in servizio e una delegazione dei finanzieri in congedo del contingente navale e aereo. Nel corso dell’incontro ha sottolineato il ruolo di polizia economico-finanziaria svolto dal Corpo per la tutela della legalità al servizio dei cittadini. Si è poi soffermato sulle peculiarità delle Fiamme Gialle aeronavali lombarde. Ha quindi affrontato alcune tematiche legate alla realtà socio-economica regionale e definito le linee d’azione operative con particolare attenzione alle frodi fiscali e al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica sulle acque interne.



