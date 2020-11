Giuliana Gianfaldoni è una delle voci più interessanti della lirica e si prepara a debuttare con Zaide. L’opera andrà in scena venerdì 20 novembre alle ore 17 dal Teatro Sociale di Como, grazie al sostegno di Opera Lombardia. Tanti i dubbi circa la possibilità di provare le stesse sensazioni osservando uno spettacolo non in presenza. Ma i teatri della Regione non si sono dati per vinti e in attesa di poter aprire nuovamente il sipario davanti alla folla, hanno deciso di portare la cultura direttamente nelle case del loro pubblico.

Il giovane soprano pugliese Giuliana Gianfaldoni, raccontandosi a Connessi all’Opera, all’interno della sezione “lirica e dintorni ai tempi del 2.0”, esprime alla vigilia del suo debutto, le sue sensazioni. «Stiamo continuando a lavorare perché non potremmo immaginare la nostra vita senza il teatro. I microfoni inevitabilmente camuffano la voce e lo schermo filtrerà i sentimenti. Spero che il 20 novembre possa arrivare la nostra determinazione e perseveranza, spero che passi l’amore prima di tutto, l’impegno che ci stiamo mettendo fino alla fine e nonostante tutte le limitazioni in corso».

Zaide è la protagonista del lavoro incompiuto di Mozart. La versione che andrà in scena è quella approntata nel 1981 da Italo Calvino. Una rara esecuzione e un binomio avvincente con la regia di Graham Vick, scene e costumi di Italo Grassi, luci di Giuseppe Di Iorio, sul podio dell’Orchestra dei Pomeriggi Musicali, Alessandro Palumbo. Per vivere questa esperienza in streaming è necessario collegarsi al sito del Teatro Sociale di Como.