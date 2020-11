“La Regione intervenga subito per limitare i contagi nelle case di riposo. Dobbiamo tutelare gli anziani, rischiamo di rimanere a lungo in zona rossa”.

Il Movimento 5 Stelle incalza la Lombardia sulla diffusione del virus nelle residenze per anziani.

“Nelle ultime due settimane, i positivi e i decessi all’interno delle Residenze Sanitarie Assistenziali sono cresciuti a dismisura e i rischi per gli ospiti delle strutture stanno aumentando giorno dopo giorno. La situazione è allarmante, Regione Lombardia deve immediatamente intervenire per tutelare anziani e operatori”, è il commento del comasco Raffaele Erba, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. “Sono molte le denunce e le segnalazioni che ci stanno arrivando da operatori e associazioni sindacali sulla carenza di dispositivi di protezione e di test rapidi da poter fare sul personale – aggiunge Erba – Non aiutano di certo la mancanza dei vaccini anti-influenzali e le due delibere sciagurate con cui la Giunta regionale lombarda impone al personale sanitario asintomatico di prestare ancora servizio, diventando così veicolo di contagio”.

Il rischio, secondo Erba, è duplice: non riuscire a tutelare gli anziani e allungare la permanenza della Lombardia nella zona rossa. “Così facendo si vanificano gli sforzi collettivi di questo nuovo lockdown e rischiamo di rimanere ancora a lungo in Zona Rossa”, conclude il consigliere regionale.