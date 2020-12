“Il governo ha detto no al finanziamento dell’elettrificazione della Como-Lecco, opera che Regione Lombardia aveva inserito nell’elenco degli interventi da finanziare in vista delle Olimpiadi 2026. Si conclude tristemente la narrazione che per mesi hanno raccontato Pd e 5Stelle cercando di incolpare la Regione dei fallimenti del ‘loro’ governo”: commenta così la notizia del “no” da Roma alla riqualificazione della linea ferroviaria, il sottosegretario di Regione Lombardia, con delega ai Rapporti con il Consiglio regionale, Fabrizio Turba.

“Ennesima figuraccia di Pd e 5Stelle ai danni dei Comaschi, – ha continuato Turba – in quanto si è purtroppo confermato quanto il governo snobbi il nostro territorio”.