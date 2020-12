Ombrello tra le mani per tutta la settimana: il maltempo non darà tregua sul Lario, così come nel resto della Lombardia, fino a sabato 12 dicembre. Secondo il bollettino diffuso da Arpa Lombardia, domani è previsto cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse ovunque, in attenuazione in serata. Neve oltre i 600-1.000 metri. Temperature minime in lieve calo, in pianura intorno ai 3 gradi. Per la giornata di giovedì, non si escludono nebbie sulla bassa pianura, deboli precipitazioni sparse e fiocchi bianchi oltre i mille metri. Cieli coperti anche venerdì e sabato, con ampie schiarite nelle ore centrali e possibilità di precipitazioni sparse in serata.

Anas ricorda che in Lombardia sono chiuse, per neve, la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” nel comune di Madesimo in entrambe le direzioni e la statale 42 “del Tonale e della Mendola” in località Ponte di Legno. Questa mattina, sulla statale 39 “del Passo di Aprica” il traffico è stato provvisoriamente bloccato in località Villa di Tirano in provincia di Sondrio, per consentire la rimozione di un albero dalla carreggiata stradale a seguito del maltempo.

In provincia di Como, secondo gli esperti di 3Bmeteo, domani sono previsti cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. Temperatura massima di 8 gradi, minima di 5 gradi. Le nubi copriranno il Lario anche giovedì, salvo temporanee schiarite durante il pomeriggio. In serata previste deboli piogge. Venerdì ombrello in mano nel pomeriggio, mentre sabato nubi sparse alternate a schiarite, soprattutto in serata. Nella notte sono previste ancora precipitazioni, ma da domenica dovrebbe tornare il sole e il sereno dovrebbe durare per qualche giorno.