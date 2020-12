Ammontano a 323,6 milioni di euro le risorse destinate a Como e provincia dal “Piano Lombardia”, che stanzia fondi straordinari per progetti di sviluppo del territorio e per il finanziamento di opere pubbliche. Lo ha annunciato il presidente regionale Attilio Fontana, questa mattina alla Camera di Commercio di via Parini.



“Per il territorio di Como – ha detto il presidente – Regione Lombardia ha garantito interventi per la cassa integrazione che hanno coperto oltre 6.200 domande. Abbiamo assicurato alle imprese pieno sostegno al credito, agevolandone anche l’accesso con misure specifiche, e erogato liquidità immediata alle categorie che più hanno sofferto con il piano ‘Rilancio Lombardia’, la cui dotazione è di 228 milioni di euro: risorse destinate a chi non ha beneficiato dei ristori del Governo”.

Il presidente Fontana ha anche ribadito che gli indennizzi della Regione Lombardia sono stati deliberati con provvedimento del 17 novembre e che la prima parte dei bonifici bancari è già arrivata sui conti correnti dei beneficiari.



“I 323,6 milioni di euro destinati al territorio comasco – ha spiegato il governatore – includono 30,6 milioni ai Comuni e alla Provincia di Como per il finanziamento di opere pubbliche e 293 milioni per progetti di sviluppo del territorio. Tra questi, 106 milioni sono destinati alla realizzazione di nuove strade, 18 milioni a itinerari turistici, 86,7 milioni riguardano opere ferroviarie, 8,2 milioni per il demanio lacuale, 5,4 milioni per la difesa del suolo”.

Altri 60 milioni sono impiegati per la sicurezza e la riqualificazione di strade e ponti, 3,7 milioni per la realizzazione e messa in sicurezza di percorsi ciclopedonali, 1,8 milioni per impianti sportivi e 2,7 milioni per l’efficientamento di impianti di illuminazione.

“In particolare – è entrato nello specifico il governatore – tra gli interventi più significativi segnalati come priorità dal lavoro dei Tavoli Territoriali sono previsti 95 milioni per la realizzazione del nuovo collegamento Cantù-Mariano Comense (Canturina bis), 10,5 milioni per la variante di Cadorago e Lomazzo, 41,7 milioni per la riqualificazione della strada Provinciale 32 ‘Novedratese’ e il nodo di Arosio”.



E sulle paratie, “Sono molto contento – ha dichiarato il presidente Fontana – sia partito finalmente il cantiere che tante polemiche aveva suscitato. Le opere saranno concluse entro i prossimi 21 mesi. Mi sono permesso di chiedere un’accelerazione, in modo tale possa avere l’onore di inaugurare questa opera”.