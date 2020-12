Il meteo dei prossimi giorni potrebbe aiutare a digerire meglio le stringenti norme anti-contagio.

Se, infatti, in una giornata serena e soleggiata restare a casa è seccante, probabilmente lo sarà meno tra domenica e lunedì, quando in provincia di Como e in Lombardia sono attese forti nevicate anche in città.

Nei prossimi giorni, come annunciato dai meteorologi, le temperature si abbasseranno, ma tra il 27 e il 28 dicembre arriverà una perturbazione in grado di scaricare – nella peggiore delle ipotesi – fino a quasi venti centimetri di neve a Como città. E quindi, in provincia, a quote più elevate e temperature più basse, la situazione potrebbe essere anche più impegnativa.

Secondo gli esperti di 3bMeteo, le prime nevicate arriveranno la sera di domenica 27 dicembre, e non saranno che il prologo di quanto accadrà il giorno successivo.

Lunedì 28 dicembre sono infatti previsti nella notte fino a 10 centimetri di neve, e durante la mattinata altri 9 centimetri di fiocchi bianchi. Nevicate e precipitazioni che dovrebbero poi interrompersi nel pomeriggio, per poi ricomparire – in forma però decisamente più debole – martedì sera.

I comaschi ricordano bene cos’è accaduto venerdì 4 dicembre, 20 giorni fa, quando la prima nevicata seria della stagione ha messo in ginocchio la città e la provincia di Como, tra strade non pulite e mezzi pesanti senza catene. In teoria lunedì dovrebbero circolare molte meno persone, sia per il periodo festivo, sia per le misure anti-contagio che limitano gli spostamenti. La speranza è che il pasticcio di inizio dicembre sia servito – sia agli amministratori locali, sia ai cittadini che si erano messi in viaggio senza gomme da neve o catene – a evitare nuovi scivoloni.