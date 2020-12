Orgogliosi e felici i primi operatori sanitari vaccinati al Sant’Anna, che ripetono: “Fiducia nella scienza, ora tutti devono seguire l’esempio”.

“Mi rivolgo soprattutto agli anziani, non abbiate paura, vaccinatevi appena sarà possibile perché questa davvero è l’unica via d’uscita dalla pandemia”. Queste le parole di Domenico Pellegrino, primario di geriatria del Sant’Anna, tra i primi a vaccinarsi oggi contro il Covid, nella giornata inaugurale della campagna per sconfiggere il virus.