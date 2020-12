“Un punto di svolta”. Alle 15.15 di domenica 27 dicembre, al Sant’Anna ha preso il via la campagna vaccinale contro il Covid. Cinquanta operatori sanitari hanno ricevuto la prima dose del farmaco nella prima, simbolica giornata di vaccinazioni che ha coinvolto tutta Italia e gran parte d’Europa.

I primi cinque vaccinati sono stati Manuela Soncin, coordinatrice infermieristica del Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Anna, Gianluigi Spata, presidente dell’Ordine dei medici di Como, Andrea Lombardo, primario della rianimazione, Domenico Pellegrino, primario di geriatria e Dario Cremonesi, presidente dell’ordine delle professioni infermieristiche di Como. Tra i primi anche il presidente dell’ordine dei farmacisti Giuseppe De Filippis, di Federfarma Attilio Marcantonio e il medico della Ca’ d’Industria Mario Vivona, in rappresentanza del personale delle case di riposo.

Tra i cinquanta vaccinati nei cinque ambulatori allestiti all’ospedale Sant’Anna, uno degli hub della regione Lombardia per la campagna vaccinale ci sono medici ospedalieri, medici di medicina generale, infermieri, operatori socio sanitari, farmacisti, tecnici di laboratorio. “Questa giornata segna un punto di svolta nelle strategie di contrasto alla pandemia – sottolinea il direttore generale dell’Asst Lariana, Fabio Banfi – Un bel giorno per gli operatori, la principale risorsa strategica di questa battaglia. Un bel giorno per tutti, ora abbiamo la possibilità di affrontare scenari meno cupi”. “La vaccinazione tuttavia – aggiunge il direttore generale – non deve generare un depotenziamento dei comportamenti finalizzati alla riduzione del rischio di contagio. E’ necessario continuare ad indossare la mascherina, mantenere il distanziamento ed osservare il lavaggio delle mani”.

La preparazione delle dosi vaccinali è stata seguita dal personale della farmacia ospedaliera, diretta da Paola Ardovino. Il vaccino è arrivato in dieci fiale dalle quali sono state ricavate, in ambiente sterile, le 50 dosi appunto. Ai vaccinatori sono state quindi consegnate le siringhe già pronte per l’uso. La seconda dose ai vaccinati di domenica 27 dicembre sarà somministrata il 18 gennaio.