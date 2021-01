Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva e nei reparti. Ma come ogni lunedì, dopo il weekend, sono pochi i tamponi effettuati (in totale 8.161) e pertanto i positivi si attestano oggi in Lombardia a quota 863. Il rapporto tra test eseguiti e nuovi casi scende al 10,5%. In provincia di Como, dopo l’impennata registrata ieri con 330 casi, a distanza di 24 ore se ne contano ulteriori 37.

Questo, in sintesi, il report odierno relativo ai contagi.

La situazione degli ospedali lombardi parla di altri 5.104 tra guariti e dimessi.

Nelle terapie intensive si contano ancora 484 pazienti (5 in meno rispetto a ieri), mentre nei reparti ordinari si trovano 3.227 malati (in diminuzione di 40).

Il numero delle vittime sale ancora, si aggiungono altri 27 decessi, che portano il drammatico conteggio a 25.344 vittime dall’inizio della pandemia.



I nuovi casi per provincia: Brescia con 302 nuovi positivi è quella con i numeri più alti, segue Milano con 243 e poi Monza e Brianza con 73.

Gli altri territori mostrano dati inferiori. La provincia di Como registra 37 contagi (ieri erano 330) e quella di Varese 14 (24 ore fa erano 408). Sondrio oggi è a zero.