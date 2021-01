Il consigliere regionale del Pd, Angelo Orsenigo, interviene sulla questione vaccini: “Dopo il flop della campagna antinfluenzale, le inaccettabili dichiarazioni di Gallera. Ma non bastano le sue dimissioni per raddrizzare la situazione”.

Per Orsenigo, in Lombardia, la campagna vaccinale è fallita e questo sottolinea: “Fa molto temere per il buon esito della campagna decisiva che si è aperta in questi giorni, contro il Covid-19”.

Il rappresentante Dem si rifà ai dati dell’ATS Insubria e sottolinea come su circa 1.500.000 assistiti solo il 15,38%, risulti attualmente vaccinato. Il dato più preoccupante –rimarca Orsenigo- è quello della legato proprio agli anziani: “Solo il 48,29% degli over 65 anni ha ricevuto l’immunizzazione”.

“La campagna vaccinale è ormai terminata e anche l’obiettivo minimo indicato dal ministero della salute, quello del 75% per le categorie a rischio, in Lombardia è lontanissimo. A questo punto bisogna anche considerare la mole di vaccini che sono stati acquistati in ritardo e pagati anche cinque volte il costo applicato ad altre Regioni. Su questo chiederemo risposte”.

“Ora –continua Orsenigo- speriamo che per il vaccino anti Covid la Regione faccia meglio, anche se il ritardo di queste prime giornate non è positivo e inizia a preoccupare.

A proposito di questo ritardo, le giustificazioni dell’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, sono, per il consigliere comasco “inaccettabili”.

“Ma non basta mandare via Gallera per raddrizzare la situazione, -conclude Orsenigo- sono il presidente Fontana e l’intera giunta ad essersi dimostrati una volta di più inadeguati a guidare la Lombardia. Quindi, ci aspettiamo che si corra nella somministrazione dei vaccini anti Covid e si recuperi il tempo perso”.