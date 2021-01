Vaccinazioni anti Covid, la Lombardia ha superato quota 100mila dosi iniettate dal 27 dicembre scorso, ma si tratta ancora del 43% dei farmaci consegnati alla regione fino a oggi. Sono infatti già quasi 235mila infatti le dosi a disposizione del territorio lombardo per la prima fase della campagna.

La Regione comunica ogni mattina il bilancio aggiornato dei vaccinati, con i dati aggiornati del giorno precedente. “Nella giornata di ieri – secondo l’ultimo report – nelle strutture sanitarie della Lombardia sono state effettuate 17.547 vaccinazioni anti Covid e il dato complessivo sale a 104.449 somministrazioni dall’inizio della campagna”.

Il numero che compare sul sito del ministero della salute dedicato agli aggiornamenti in tempo reale dei vaccinati in Italia è leggermente inferiore perché alcuni dati potrebbero non essere stati ancora inseriti, ma la Lombardia è comunque ferma a meno del 50% delle somministrazioni rispetto alle dosi disponibili. Il neo assessore al Welfare Letizia Moratti, che ha già incontrato i direttori generali di Ats e aziende ospedaliere ha chiesto di accelerare sul piano di somministrazione del farmaco per aumentare la quota di dosi utilizzate.

In base agli ultimi dati del ministero, la media complessiva dei vaccini somministrati in Italia è del 56,9%. Le regioni più virtuose secondo questa elaborazione sono la Campania, che ha utilizzato il 77,7% delle dosi disponibili, l’Umbria e il Veneto rispettivamente con il 69,8 e il 68,8. Peggio della Lombardia in questo momento risultano solo la Basilicata, la provincia autonoma di Bolzano e la Calabria.