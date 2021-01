Torna a salire il tasso di positività in Lombardia, oggi al 9 per cento. Per due giorni era sceso al 7 per cento. A fronte di 28.645 tamponi effettuati, sono 2.587 i nuovi positivi, mentre i guariti e dimessi sono 1.378. La provincia di Como registra oggi 213 contagi in più.

Le notizie provenienti dagli ospedali lombardi restano altalenanti e la pressione rimane alta. Nelle ultime 24 ore sono aumentati i pazienti ricoverati in Terapia intensiva, 6 in più rispetto a ieri, per un totale di 468. Il dato positivo riguarda invece i malati ricoverati nei reparti covid, complessivamente 3.614, 37 in meno in un giorno.

Aumenta purtroppo il numero dei decessi, che ha superato quota 26mila in regione dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore altre 72 persone hanno perso la vita a causa del virus.

Per quanto riguarda i dati dei contagi divisi per provincia, come di consueto è Milano quella che registra il maggior numero di casi, oggi 638 in più, dei quali 275 in città. Seguono Brescia, una delle più colpite negli ultimi giorni, con 365 nuovi positivi, e Varese con 315. Pavia conta oggi 232 contagi in più, Como – come detto – 213, Mantova 212. Poco sopra il centinaio, le province di Monza e Brianza e Bergamo, che registrano rispettivamente 124 e 109 nuovi casi. Numeri più contenuti a Sondrio (97), Lecco (95), Cremona (72) e Lodi (45).