«È sconcertante che dopo quasi un anno, il governatore Fontana non abbia ancora capito come funzioni e dire che è sempre presente alle conferenze Stato Regioni», commenta il capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Massimo De Rosa, dopo le dichiarazioni del presidente di Regione Lombardia.

«Parlare di punizioni – continua De Rosa – e alimentare il pensiero per il quale esista una fantomatica vessazione contro qualcuno: regioni, categorie o altro è soffiare sul fuoco del negazionismo e del malcontento che tutte le Istituzioni stanno invece cercando di spegnere attraverso aiuti e misure, volte a permetterci di tornare alla normalità il più in fretta possibile. Questo genere di uscite alimentano la tensione sociale. Fontana e la Lega lo sanno, ma semplicemente a loro non interessa. Continuano a trattare l’argomento in modo scorretto, confondendo la popolazione. L’obiettivo, lo stesso da inizio pandemia, è polemizzare con il governo. Trasformare gesti di tutela della salute, definendoli una vessazione è grave. Il Movimento Cinque Stelle ovviamente non è contento delle nuove restrizioni da applicare in Lombardia, anche a causa delle mancanze della Giunta Fontana, ma l’unico modo per superare questa emergenza è agire uniti con serietà, seguendo quelle che sono le indicazioni della scienza, al fine di superare la pandemia il prima possibile».