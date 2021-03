Oltre settecento vaccinazioni oggi, altrettante domani: a Viggiù arriva la seconda dose del vaccino Moderna. Il piccolo paese in provincia di Varese è balzato alle cronache prima per essere diventato una delle prime zone rosse selettive causate da un focolaio di variante inglese, poi per aver vaccinato in massa gli abitanti candidandosi a diventare in fretta un comune “Covid free”. Una sorta di modello.

In due giorni 1.400 vaccinazioni

Per decisione di Regione Lombardia, Viggiù è rientrato nel piano vaccinale straordinario e a partire da oggi vengono somministrate le seconde dosi: oltre 1.400 iniezioni in due giorni, con le prenotazioni eseguite direttamente tramite Ats che “hanno funzionato benissimo – ha spiegato Ester Poncato, coordinatrice dell’attività del centro vaccinale di Viggiù per ATS Insubria – i cittadini hanno ricevuto la convocazione e quando si presentano nel loro file informatico è presente anche l’anamnesi”. Sono 54 le iniezioni che verranno invece effettuate a domicilio, con la presenza di un’automedica pronta ad intervenire in caso di necessità.