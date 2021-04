Avvio senza intoppi per la nuova piattaforma di regione Lombardia per la prenotazione dei vaccini, gestita da Poste Italiane. Da questa mattina, tutte le persone dai 75 ai 79 anni hanno la possibilità di accedere al portale e fissare l’appuntamento per l’iniezione anti Covid.

In questa fase di avvio non sono emerse difficoltà particolari. La piattaforma fissa gli appuntamenti nei centri vaccinali attivati per la campagna di massa a partire dal 12 aprile. Entro l’11 infatti dovrebbe essere somministrata almeno la prima dose a tutti gli over 80 e dal giorno successivo scatterà la fase dell’iniezione di massa, che dovrebbe concludersi entro luglio.

Chi può prenotare

Chiunque rientri nella fascia di età dai 75 ai 79 anni può fissare l’appuntamento. Per iscriversi è necessario il numero della tessera sanitaria e il codice fiscale. E’ possibile fissare l’appuntamento online, telefonicamente oppure tramite i Postamat o ancora rivolgendosi ai portalettere.

Come fissare l’appuntamento

Per effettuare la procedura online è necessario accedere al portale prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it. La procedura guidata richiede pochi passaggi e prevede l’inserimento del codice fiscale e del numero della tessera sanitaria seguito poi dal codice di avviamento postale del paese di residenza. La fase successiva permette di scegliere il centro vaccinale più vicino a casa e di fissare data e ora dell’appuntamento. Chi non ha i requisiti per iscriversi in questa fase, una volta inseriti codice fiscale e tessera sanitaria viene bloccato dal sistema.

E’ possibile prenotarsi anche tramite call center chiamando il numero verde gratuito 800.894.545.

La prenotazione tramite i Postamat di Poste Italiane prevede la possibilità di eseguire la procedura in un qualsiasi sportello, sempre utilizzando la tessera sanitaria, il codice fiscale e un numero di cellulare di riferimento. Non è necessario essere cliente di Poste Italiane. L’ultima modalità di prenotazione è tramite i portalettere, che possono effettuare la prenotazione. L’operazione è gratuita.