Tutti gli over 80 riceveranno almeno la prima dose del vaccino entro il prossimo 11 aprile. Lo ha confermato l’assessore al Welfare Letizia Moratti, che ha dato una nuova indicazione per chi, pur essendosi registrato al portale, non è ancora stato contattato oppure non si è prenotato. “Dal 7 all’11 aprile – ha spiegato la vicepresidente della Lombardia – gli over che non hanno aderito alla campagna vaccini anti-Covid e coloro che ancora non sono stati chiamati potranno vaccinarsi recandosi semplicemente presso il centro vaccinale più vicino. Dovranno essere muniti di documento di identità e tessera sanitaria”.

“Nel caso avessero difficoltà a camminare – ha aggiunto Letizia Moratti – potranno rivolgersi al proprio medico di medicina generale o chiamare il numero verde 800.894545, per avviare la richiesta di vaccinazione a domicilio”.