Da Regione Lombardia arrivano 20mila test rapidi antigenici nasofaringei per la rilevazione del Coronavirus. Lo ha deciso la giunta regionale su proposta del presidente Attilio Fontana, di concerto con la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti.

I tamponi saranno distribuiti tra le federazioni sportive per le verifiche necessarie in vista della ripresa delle attività, dopo il blocco resosi necessario per il contenimento della pandemia da Covid. “Si tratta di un aiuto vero e concreto per la ripartenza veloce e in piena sicurezza dell’intero movimento sportivo lombardo”, sottolinea Antonio Rossi, sottosegretario regionale allo Sport, alle Olimpiadi 2026 e ai Grandi eventi.

I test saranno destinati ai controlli degli atleti e del personale delle federazioni sportive affiliate al Coni Lombardia.