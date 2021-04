La decisione è attesa per domani e poi dovrebbe entrare in vigore da lunedì. Per la Lombardia sembra profilarsi un cambio di fascia e quindi il passaggio a misure meno stringenti. Saranno i numeri a decretarlo, ma in base a quanto anticipato dal presidente della Regione, Attilio Fontana, l’arancione è più vicino.

“I numeri che stiamo valutando per mandarli alla cabina di regia di Roma vanno in questa direzione”, ha detto il governatore nelle scorse ore sottolineando che “i dati sono in lento ma graduale miglioramento”.

Il passaggio di fascia prevede regole meno stringenti, la riapertura di numerose attività commerciali (bar e ristoranti esclusi, che proseguono con asporto e domicilio) e il ritorno a scuola dei ragazzi della seconda e terza media e anche degli studenti delle superiori (pur dal 50 al 75%).

In arancione è consentito far visita a parenti e amici una sola volta al giorno verso una sola abitazione in ambito comunale, in non più di due persone (con figli minori al seguito).