Il passaggio dalla zona rossa alla zona arancione della Lombardia introdurrà, a partire da lunedì, misure meno stringenti per gli spostamenti (che diventeranno liberi all’interno del Comune), per le attività commerciali (che riapriranno, mentre bar e ristoranti dovranno continuare con l’asporto) e soprattutto riporterà in classe migliaia di studenti. Tornano in aula tutti gli alunni di seconde e terze medie, mentre alle superiori la didattica in presenza coinvolge dal 50 al 75% degli studenti.

Studenti che dovranno indossare la mascherina anche durante le lezioni, e in tutti gli spazi condivisi della scuola. In caso di sintomi in classe da sospetta infezione, l’alunno viene trasferito in una stanza Covid isolata, da un operatore che segue uno specifico protocollo, fino all’arrivo del genitore.

Il rientro tra i banchi è stato uno degli argomenti approfonditi ieri sera nel corso di Nessun Dorma, su Etv: ospiti della puntata l’assessore regionale a Famiglia e Disabilità Alessandra Locatelli e Angelo Valtorta, preside del liceo “Alessandro Volta” di Como.