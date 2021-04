In Lombardia diminuiscono ancora i pazienti ricoverati negli ospedali per il Covid mentre sono 2.974 i nuovi casi accertati a fronte di 53.133 tamponi, con un tasso di positività che si attesta attorno al 5,6%.

La pressione sulle strutture sanitarie sta lentamente calando. In terapia intensiva i degenti sono 824, con una diminuzione di 4 rispetto a ieri mentre negli altri reparti i malati sono 6059, in diminuzione di 193 unità. Resta drammatico il numero delle vittime e sono 81 i cittadini lombardi che hanno perso la vita per il Covid nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda le province, Milano registra 785 casi. In provincia di Como invece sono stati accertati altri 276 casi. Sotto quota 100 Lecco, Cremona, Sondrio e Lodi.