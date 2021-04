Un nuovo treno diesel-elettrico si aggiunge alla flotta lombarda. Il convoglio che sta effettuando le prove in questi giorni è uno dei 30 nuovi treni destinati alle linee non elettrificate che fanno parte del programma di rinnovamento della flotta approvato e finanziato da Regione Lombardia con 1,958 miliardi.

Il programma prevede complessivamente l’acquisto di 222 nuovi treni: 131 “Caravaggio” ad alta capacità, 61 “Donizetti” monopiano a media capacità e appunto 30 “Colleoni” con motori diesel-elettrici. Per la fornitura dei “Colleoni” FNM e FERROVIENORD hanno firmato con l’azienda produttrice Stadler rispettivamente un accordo quadro e un contratto applicativo. L’inizio delle consegne è previsto dai primi mesi del 2022.

“È stata una giornata significativa dal punto di vista simbolico – commenta l’assessore regionale Claudia Maria Terzi – abbiamo visto in azione il primo dei nuovi treni ibridi diesel-elettrici che percorreranno le linee non elettrificate. Si tratta di mezzi molto moderni, confortevoli, curati nei dettagli e con un’attenzione per le persone a mobilità ridotta e per la sostenibilità ambientale. I “Colleoni” si affiancheranno ai “Caravaggio” e ai “Donizetti che hanno iniziato a circolare sulle linee lombarde. Progressivamente si va a definire il quadro degli investimenti di Regione Lombardia: si tratta di quasi 2 miliardi di euro per ammodernare il materiale rotabile e migliorare l’esperienza di viaggio degli utenti”.

Le caratteristiche dei treni

I treni a tre carrozze sono lunghi 66,8 metri e hanno 168 posti a sedere. La velocità massima è pari a 140 chilometri all’ora. Oltre a toilette, illuminazione a LED e Wi-Fi, i veicoli sono dotati di prese da 220 volt, porte USB e sistema di informazioni per i passeggeri. Un sistema di spie luminose segnala ai passeggeri l’apertura e la chiusura delle porte. L’accessibilità per le persone a mobilità ridotta è facilitata da gradini scorrevoli che compensano la distanza tra le porte e la piattaforma. I treni sono inoltre dotati di aree per il deposito di biciclette e bagagli.