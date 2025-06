La Lombardia celebra un secolo di storia e innovazione autostradale con un tributo alla A9 la famosa Autolaghi, inaugurata il 28 giugno 1925. A quasi un anno dal varo dell’A8, la A9 collegò Lainate a Como e, successivamente, Chiasso, diventando la prima strada a pedaggio pubblico-privata al mondo. I festeggiamenti si sono svolti durante l’intero fine settimana, a partire dall’inaugurazione, sabato, della mostra dedicata a Villa Gallia a Como, per poi proseguire domenica con il corteo di 100 auto storiche che dal Museo Alfa Romeo di Arese, cuore della tradizione motoristica, ha raggiunto prima piazza Cavour a Como e poi la sede della Provincia doe accanto alla mostra si è tenuta anche una sfilata di moda.

Le celebrazioni: dal corteo d’auto storiche alla sfilata di moda

La parata dei mezzi d’epoca, promossa da Regione Lombardia, Provincia di Como, Comune di Como, Veteran Car Club Como, Panathlon e ACI, è tanto un omaggio alle radici motoristiche e ingegneristiche del territorio quanto uno stimolo a riflettere sul ruolo delle infrastrutture nel plasmare comunità e relazioni tra persone e territori.

Oggi la A9 rappresenta un’arteria vitale per il commercio e il turismo, in particolar modo tra Italia e Svizzera. Le celebrazioni guardano non solo al glorioso passato, ma anche a un futuro sostenibile, con approfondimenti su carburanti ecologici e innovazioni tecnologiche lungo le tratte.

Il centenario dell’infrastruttura si festeggia così anche con la consapevolezza di un percorso in continua evoluzione, che proietta la A9 – e l’intera mobilità italiana – verso soluzioni più intelligenti, verdi e connesse.