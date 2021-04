Poco più di mille nuovi positivi a fronte di quasi 19mila tamponi, pochi, come sempre di lunedì. Il tasso di positività in Lombardia oggi è al 5,5%.

Da segnalare un dato incoraggiante: il deciso calo dei decessi, dai 64 di ieri ai 35 di oggi. Anche rispetto ai giorni precedenti, il numero dei decessi legati al Covid è diminuito. La speranza è che non sia un caso isolato ma finalmente una tendenza, innescata anche dalla vaccinazione. Nuovo calo dei pazienti Covid in ospedale: 93 in meno nei reparti ordinari e 14 in meno nelle terapie intensive. Quasi 8mila i guariti o dimessi.

Dei 1040 nuovi contagi, 406 sono in provincia di Milano. Sopra quota cento solamente Bergamo, Brescia e Monza. In provincia di Como si registrano 23 nuovi casi.