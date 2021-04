In occasione della partita di calcio Como – Alessandria in programma oggi, domenica 25 aprile, alle 15 allo stadio Sinigaglia, “a partire dalle ore 11 e sino al termine della manifestazione – comunicano da Palazzo Cernezzi – sarà istituito il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli in viale Vittorio Veneto, largo Borgonovo, viale Puecher (nel tratto tra viale Vittorio Veneto e piazzale Somaini), piazzale Somaini, viale Masia (nel tratto da piazzale Somaini a viale Rosselli), via Sinigaglia (nel tratto tra via Masia e largo Borgonovo). L’accesso da via Campo Garibaldi sarà consentito esclusivamente a residenti e autorizzati”.