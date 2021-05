Progetti di cooperazione internazionale, fondi Interreg e rapporti tra Ticino e Lombardia saranno al centro della puntata di mercoledì 5 maggio di Border, la trasmissione dedicata al mondo dei frontalieri in onda su Etv dalle 20 alle 21.

Ospiti in studio saranno Francesco Quattrini, segretario della Regio Insubrica e Giuseppe Augurusa, responsabile dei frontalieri della Cgil. In collegamento da Lavena Ponte Tresa il presidente dell’Autorità di Bacino del Ceresio Massimo Mastromarino.

I telespettatori potranno intervenire in diretta telefonando o inviando messaggi whatsapp.