Materie prime alle stelle nell’edilizia e non soltanto per i materiali necessari per le lavorazioni legate al Superbonus 110%. “Si tratta di un momento davvero particolare per il nostro settore” dice Angelo Majocchi, presidente di Nessi & Majocchi e già al vertice di Ance Como e vicepresidente di Ance Lombardia.

“Ci sono segnali di ripresa importanti, mai come in questo periodo, ma si deve fare i conti con gli aumenti delle materie prime e con la loro carenza, in diversi settori. Situazioni che da anni non si vivevano. Siamo tornati ai tempi dell’inflazione, mentre l’inflazione sugli altri prezzi non c’è” commenta l’imprenditore che continua: “Sono aumentati i prezzi e vi è carenza di manodopera per certi lavori. Ma la crescita ha riguardato anche altri materiali in modo imprevisto. Manca e quando si trova costa caro il ferro da tondino, per il cemento armato. Hanno poi avuto aumenti stratosferici il legname, il calcestruzzo, i derivati del petrolio”.

Un problema esteso non solo alla provincia di Como o alla Lombardia, come sottolinea ancora l’imprenditore. “Ormai il mercato è globale. I prezzi del tondino sono andati alle stelle per la richiesta della Cina – spiega Majocchi – Così anche il legname”. Come fare dunque per cercare una soluzione? Le strade individuate da Angelo Majocchi sono due.

“Per quanto riguarda gli appalti pubblici, si sta provando a inserire degli indennizzi che possano riconoscere gli aumenti dei costi delle materie prime. Ai tempi dell’inflazione venivano inseriti per legge” spiega. Tra le gare e l’avvio dei lavori passano infatti mesi se non anni e le offerte vengono parametrate su costi non più attuali. “Per il settore privato è più complicato –continua–: serve la proroga dei bonus su un tempo più lungo. Se questo non sarà possibile sul superbonus 110, che questi incentivi siano anche diluiti, ma strutturali. In caso contrario molti rimarranno fuori dalla possibilità di aderire”.