“La Lombardia corre e ora servono più vaccini”. Il presidente della Regione Attilio Fontana commenta con soddisfazione i dati sulle prenotazioni dei cittadini dai 50 ai 59 anni. Più di mezzo milione gli appuntamenti fissati in meno di due giorni dall’apertura della campagna a questa fascia di età.

“Un’adesione straordinaria”, ha sottolineato Fontana. La Lombardia ha somministrato circa 4,3 milioni di dosi di vaccino e per domani sono attesi nuovi rifornimenti di farmaci, indispensabili per proseguire con le iniezioni. Ad oggi infatti in regione il 93% circa delle dosi a disposizione è stato utilizzato e le nuove consegne settimanali dovrebbero permettere di non rallentare con le iniezioni. Entro fine mese, secondo le ultime informazioni potrebbero essere aperte le prenotazioni anche alle persone al di sotto dei 50 anni.

L’impegno dei portalettere

I cittadini lombardi possono prenotare l’appuntamento per la vaccinazione tramite il portale gestito da Poste Italiane. E se la maggior parte dei cittadini effettua la procedura online, è record anche per le adesioni tramite i portalettere. Un servizio gratuito inserito tra le modalità di prenotazione dell’appuntamento. Nel primo giorno di prenotazione per gli over 50, sono stati 2.300 gli appuntamenti fissati dagli oltre 3.600 postini in servizio in Lombardia, tutti abilitati a raccogliere le prenotazioni. Dallo scorso 2 aprile, data di attivazione del servizio, a fronte di 29mila prenotazioni effettuate in tutta Italia attraverso i portalettere, oltre 23.870 sono avvenute in Lombardia.

Le modalità di prenotazione

Anche dopo l’apertura delle prenotazioni per gli over 50, rimane sempre garantita la possibilità di prenotare anche per chiunque appartenga alle altre categorie per le quali la campagna è già stata avviata. E’ possibile prenotare online attraverso il portale www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it oppure tramite gli sportelli Postamat, anche se non si è clienti, rivolgendosi al portalettere oppure ancora telefonando al numero verde 800 894545.