Sono 38 gli atleti azzurri che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo e che hanno ricevuto oggi la prima dose di vaccino – così come previsto dal Governo e dal Coni – al Palazzo delle Scintille di Milano. In particolare oggi sono state vaccinate 18 pallavoliste.

Gli atleti sono stati accolti dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dalla vice presidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, dal sottosegretario con delega allo Sport, Antonio Rossi e dal responsabile della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso.

“E’ bellissimo quello che succede tutti i giorni da tre settimane a Palazzo Scintille – ha detto Fontana – come in quasi tutti gli altri centri vaccinali. È fantastico l’impegno, la dedizione del personale e dei volontari come è per noi lombardi un onore e un piacere iniziare a ‘liberare’ gli atleti che terranno alto l’onore italiano a Tokyo”.