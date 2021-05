Come spesso accade dopo il weekend, i dati sui contagi di oggi riflettono il numero ridotto di tamponi effettuati, 13.519. Sono 249 i nuovi positivi registrati in Lombardia, ma il tasso di positività scende rispetto a ieri, fermandosi all’1,8%. Nel Comasco sono soltanto tre i nuovi casi e una provincia, quella di Mantova, è a quota zero. I guariti o dimessi sono 223 in più.

Continuano a calare i ricoverati negli ospedali lombardi. Nelle terapie intensive si trovano attualmente 284 pazienti Covid, 10 in meno nelle ultime 24 ore, mentre negli altri reparti i ricoverati affetti dal virus sono 1.473, con un calo di 7 unità in un giorno.

Continua a scendere anche il numero dei decessi legati al Covid: oggi sono sette. Un dato che porta il bilancio delle vittime da inizio pandemia a 33.478.

La situazione nelle province lombarde: a Milano sono 97 i nuovi contagi, dei quali 50 in città. Seguono con numeri ridotti Monza e Brianza con 36 casi in più, Bergamo con 35, Brescia con 24, Sondrio con 14 e Cremona con 13. Tutte le altre province sono sotto i dieci nuovi contagi: Pavia ne conta 6, Varese 5, Lecco 4, Como 3, Lodi 2 e Mantova – come detto – è l’unica provincia lombarda che oggi non registra nuovi casi.