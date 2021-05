L’Italia ha superato i 30 milioni ed è arrivata a quasi 31 milioni di persone che hanno già ricevuto almeno la prima dose di vaccino anti-Covid. In base al report quotidiano del Ministero della Salute, aggiornato a questa mattina, la Lombardia ha effettuato 5.325.923 somministrazioni, il 95,8% delle dosi finora consegnate.

La curva dei contagi da Covid-19 sta continuando la sua discesa, anche grazie al proseguimento della campagna vaccinale e si susseguono le tappe che segnano la ripresa di numerose attività.

Mentre nel weekend sono stati riaperti tutti i negozi presenti nei centri commerciali, che prima potevano lavorare soltanto nei giorni feriali, e sono ripartiti gli impianti di risalita in montagna, oggi tocca alle palestre. Si tratta, per queste ultime, di una ripartenza molto attesa, che inizialmente era stata fissata per il 1° giugno ma che poi è stata anticipata ad oggi. È possibile dunque tornare ad allenarsi, seguendo però precise regole anti-contagio. Davanti all’ingresso di ogni locale deve essere affisso un cartello con il numero massimo di presenze consentite. Deve inoltre essere misurata la temperatura a tutti i clienti ed è obbligatorio indossare la mascherina, che può essere tolta soltanto durante l’attività fisica, mantenendo un distanziamento di due metri. Vietato l’utilizzo delle docce.

Le prossime tappe

Secondo il cronoprogramma stabilito dal decreto del governo, dal 1° giugno i ristoranti potranno riaprire anche al chiuso, così come i bar potranno tornare a servire le consumazioni al bancone. E il 1° giugno sarà anche il giorno della ripresa degli eventi sportivi all’aperto. Il coprifuoco sarà ulteriormente spostato alla mezzanotte a partire dal 7 giugno, per poi essere eliminato dal 21 giugno.

Infine, dal 15 giugno via libera a matrimoni, parchi tematici e congressi e dal 1° luglio a piscine al chiuso, centri benessere, sale giochi, eventi sportivi al chiuso e corsi di formazione.