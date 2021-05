L’aggiornamento sui contagi da Covid-19 riferito alla giornata di ieri. Con 32.977 tamponi effettuati, sono 711 i nuovi casi in Lombardia, con il tasso di positività in crescita al 2,1% (sabato era al 1,7%). Calano i ricoverati sia in terapia intensiva, dove i pazienti Covid sono 294, 4 in meno in un giorno, che negli altri reparti, dove si trovano ad oggi 1.480 persone affette dal virus, 86 in meno.

I decessi sono nove per un totale complessivo di 33.471 vittime registrate in regione dall’inizio della pandemia.



La situazione nelle province: sono 242 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, 103 a Brescia, 80 a Bergamo, 64 a Monza e Brianza, 39 a Como, 24 a Cremona, 45 a Mantova, 31 a Varese, 24 a Pavia, 19 a Lecco, 16 a Sondrio e 11 a Lodi.