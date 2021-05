Lunedì 31 maggio sciopero del trasporto ferroviario della Lombardia dalle ore 9 alle 17, per una mobilitazione indetta da alcune sigle sindacali che potrà avere ripercussioni sul servizio ferroviario lombardo, con possibili disagi per i viaggiatori.

I treni coinvolti dall’agitazione

I treni regionali, suburbani e il collegamento aeroportuale Malpensa Express di Trenord potranno subire limitazioni e cancellazioni. Non sono coinvolte dall’agitazione sindacale le fasce orarie di garanzia, durante le quali i treni viaggeranno; arriveranno a destinazione i treni in partenza entro le ore 9 con arrivo alla destinazione finale entro le ore 10. Sono previsti autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto. Informazioni sull’andamento della circolazione saranno comunicate su sito e App Trenord e nelle stazioni, tramite i monitor e gli annunci sonori.

Martedì a rischio le corse degli autobus

Il giorno successivo, martedì 1° giugno, saranno invece le corse degli autobus ad essere a rischio, per uno sciopero nazionale di 24 ore che potrà coinvolgere anche i dipendenti di Asf Autolinee. La mobilitazione in programma martedì si articolerà dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 fino a termine servizio per il personale viaggiante, per l’intera prestagione giornaliera per il personale impiegatizio e di officina. Tutte le corse in partenza –precisa l’azienda-, dall’inizio del servizio alle ore 8.29 e dalle 16.30 alle 19.29 saranno portate a termine. Per la fascia pomeridiana, dalle 16.30, il servizio riprenderà gradualmente. Verranno comunque garantiti –assicura Asf- i servizi non compresi nell’orario dello sciopero.