Le auto sulle strade lariane sono sempre più vecchie. L’età media delle auto che circolano in provincia di Como sale a 11 anni e 8 mesi, addirittura il 4,7% in più rispetto ad un anno prima. Eppure, in Lombardia, c’è anche chi sta peggio: Como infatti, a pari merito con Lodi, è la terza provincia lombarda con le vetture più “giovani”. È quanto emerso da un’analisi di Facile.it.

Auto sempre più vecchie in provincia di Como e in Lombardia

In particolare, i veicoli più vecchi circolano a Sondrio, con una media addirittura di 13 anni e 5 mesi. Seguono Mantova, che si aggiudica il secondo posto tra le province lombarde con le auto più datate, e Cremona, in terza posizione. Fanno meglio di Como, Monza e Brianza e Milano. Nel capoluogo lombardo, infatti, circolano le auto più “giovani”, con una media di 11 anni e 1 mese.

Un’attenzione particolare anche al numero di auto diesel Euro 5 che circolano sulle strade di Como e provincia. Si tratta, complessivamente, di oltre 3mila veicoli potenzialmente interessati dal blocco progressivo previsto dal prossimo 1° ottobre. Una data da segnalare sul calendario quindi, quando le auto diesel euro 5 in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto potrebbero essere escluse dalla circolazione, con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento atmosferico nella Pianura Padana e nelle aree metropolitane più trafficate. Sono addirittura 484mila le vetture diesel Euro 5 in tutta la Lombardia.

Uscendo da Como e analizzando lo scenario più generale, emerge che l’età media delle auto in circolazione su tutto il territorio lombardo si attesta sugli 11 anni e 7 mesi. Sale addirittura a 12 anni e 2 mesi a livello nazionale. Aumenta l’anzianità dei veicoli lombardi, tanto che l’età media del parco auto in Lombardia è cresciuta addirittura del 5,1% in un anno. Nonostante l’incremento però, la Lombardia è risultata essere la seconda regione in Italia con le auto più “giovani”.

L’età media delle auto in circolazione in Lombardia

Non soltanto un problema di sicurezza e di impatto ambientale: un veicolo “anziano” incide anche a livello economico. Più l’auto è vecchia, infatti, più sarà alto il costo dell’assicurazione Rc auto. Con una vettura di dieci anni, in media si paga una polizza di circa 359 euro, che sale a 368 euro se il veicolo ha 12 anni e raggiunge addirittura i 421 euro con un’auto di 14 anni. Bisogna considerare, tuttavia, che in un periodo di generali rincari, dove tutto costa tanto e il tenore di vita sale continuamente, acquistare un’auto nuova per molti non è una priorità. Si rivela, al contrario, un lusso che non tutti possono permettersi.