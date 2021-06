Restano stabili i ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali lombardi, mentre continuano a diminuire quelli nei reparti. Come sempre accade dopo il weekend, il numero di tamponi effettuati è ridotto (sono soltanto 12.697) e sono 142 i nuovi contagi, con un tasso di positività pari alll’1,1%. I guariti/dimessi sono 216. L’incidenza per 100mila abitanti negli ultimi 7 giorni è pari a 26.

Nelle terapie intensive si trovano complessivamente 167 pazienti Covid, mentre negli altri reparti i ricoverati affetti dal virus sono 799, 34 in meno nelle ultime 24 ore.

Cala il numero dei decessi: in un giorno ne sono stati segnalati 6, che portano il bilancio delle vittime da inizio pandemia a 33.675.

Una provincia lombarda, quella di Lodi, oggi non registra alcun nuovo contagio. Milano conta invece 48 casi in più, dei quali 21 in città. Seguono le province di Bergamo con 20 nuovi positivi, Brescia con 18, Sondrio con 14, Monza e Brianza con 10. A Como oggi sono 9 i nuovi contagi, a Varese 6, a Pavia 4, a Cremona 3, a Mantova 2 e a Lecco 1.