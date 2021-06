“La situazione sta andando nella direzione giusta”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha aggiunto “Codogno è Covid-free. Per la prima volta, infatti, registriamo zero positivi nella città prima zona rossa del Paese”.

Guarda con fiducia al futuro il governatore lombardo analizzando i dati diffusi nel bollettino odierno. Un report che parla di 256 nuovi positivi in Regione (pari allo 0,7%) a fronte di 34.998 tamponi effettuati.

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive dove restano 92 ricoverati (in calo di 8 rispetto a ieri) e nei reparti dove si trovano 534 pazienti 56 in meno nelle ultime 24 ore. 5 i decessi che fanno salire il conto delle vittime a 33.742 dall’inizio della pandemia.



I nuovi casi per province: Il numero più alto si registra a Milano con 75 (di cui 30 in città), segue Brescia con 36. Tutti gli altri territori sono al di sotto dei 30 contagi. Nel comasco se ne contano oggi 9.