Microcredito, uno dei volani per la ripresa post-pandemia. A Palazzo Pirelli un convegno sulle opportunità offerte da questo sistema di finanziamento.

Una media di 2,43 nuovi assunti per ciascun finanziamento, per un totale di 40mila unità lavorative negli ultimi sei anni e ben 370 milioni messi a disposizione. Sono alcuni dei numeri del microcredito, il sistema finalizzato all’avvio di un’attività imprenditoriale o per far fronte a spese d’emergenza, rivolto ai soggetti vulnerabili dal punto di vista sociale ed economico, che generalmente sono esclusi dal settore finanziario formale. Uno strumento importante per lo sviluppo del territorio, a maggior ragione nella fase di ripartenza post-pandemia.

Di opportunità da cogliere e del ruolo strategico che possono giocare Regione ed Enti locali, si è parlato questa mattina a Palazzo Pirelli nel convegno “Nuove tendenze di sviluppo in Lombardia: il ruolo dell’Ente nazionale per il Microcredito”, organizzato dal Consiglio regionale in collaborazione con l’Ente nazionale per il microcredito e Anci.

“Si tratta di uno strumento finanziario che può rispondere alle esigenze di nuovi iniziative di impresa, soprattutto quelle portate avanti dai giovani – ha spiegato il Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Giovanni Malanchini – Unito alle azioni di Regione Lombardia e alla capacità dei Comuni di intercettare le esigenze del territorio, può divenire uno strategico supporto alle attività imprenditoriali lombarde in questo momento di ripresa”.